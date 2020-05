Judy - En live 2/5

Une fille simple qui ne demande pas le bout du monde, ni de caviar et autres buldings mais des chants d'oiseaux et des champs de coquelicots. Judy le chante avec "J'veux pas", l'un des quatre titres de son premier album Ailleurs Land qui a bénéficié d'un financement participatif...

Et après ce confinement, cette chanson nous interpelle sur ce que l'on désire vraiment faire de notre vie...