Judy - Petit Poète- En live 3/5

Trois drôles de dames qui se sont rencontrées pour créer un livre audio et un clip vidéo autour de la chanson originale.

Whisperies, site en ligne vichyssois dédié aux histoires jeunesse a créé une histoire "Petit Poète, le manège des mots, écrite et illustrée par Betty. L'histoire d'un petit garçon qui, à travers les mots, découvre la magie des émotions. Ce projet orchestré par Laura Lecourt, responsable éditoriale de Whisperies est un joli manège entraînant.

Et pour Judy, “Petit Poète est l’un de mes premiers textes. Ce personnage est une partie de moi-même, un petit bouquet garni de mes émotions en poésie. Pour la petite anecdote, lors de mon travail de composition en studio, il a fallu ajouter quelques paroles au texte et je me suis naturellement inspirée du chanteur Renaud que j’admire beaucoup. Petit Poète avait alors un visage, une allure. L’allure d’un titi Parisien, rêveur, doux, sensible et canaille à la fois. C’est alors que le destin a mis de chouettes personnes sur ma route : Laura de Whisperies et Betty ! J’ai tout de suite été charmée par le talent de Betty. Ce projet est une évidence. ” Et un cadeau que l'on vous partage aujourd'hui!