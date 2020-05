Judy - Venice Beach - Le Live 5/5

Et son coeur s'est enflammé pour Venice Beach en Californie.

Une déclaration d'amour qu'elle signe pour son futur album. Si la date de sortie n'est pas encore fixée, une chose est sûre : elle se fera au rytme de son groupe, Un point c'est trois...

Et même quatre, puisque Rémi Maupetit, Romain David et Didier Peyronnet entourent désormais notre vichyssoise.

Des concerts étaient d'ailleurs prévus pour ce printemps, mais ce n'est que partie remise.

En attendant, prenez vos lunettes de soleil et votre planche de surf pour naviguer sur le California Dream de Judy!

Et pour ceux qui n'avaient pas eu le temps de découvrir Le paradis, autre titre du futur album de Judy, une petite vidéo :)