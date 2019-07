Jules Adler, peindre sous la IIIème République

Le musée La Piscine à Roubaix présente une très belle exposition sur Jules Adler depuis le 29 juin. Un artiste de la 3ème République qui va peindre Paris mais aussi les ouvriers en grève et les grands évènements politiques de la fin du XIXème, et du début du XXème. C’est à découvrir et Alice Masset commissaire générale de l’exposition, nous fait la visite.