" Jusqu'au bout du monde, Regards Missionnaires": une Exposition au Musée des Confluences de Lyon jusqu'au 8 Mai 2022.

Mariane Rigaud Roy , commissaire de l'exposition ,nous présente cette collection d'objets rapportés au 19eme et au debut du 20 eme siècle par des missionnaires catholiques partis sur les cinq continents. Une collection appartenant aux Oeuvres pontificales Missionnaires (OPM) et mis en dépot aux Musée des Confluences. Occasion également de découvrir les parcours incroyablement courageux de ces hommes et de cfemmes partis pour transmettre leur passion de l'Evangile