Justice écologique et environementale

Si l’origine de la pandémie à coronavirus n’est pas claire, les recherches suggèrent néanmoins un passage du virus de la chauve-souris vers l’humain en passant par un intermédiaire inconnu à ce jour.



Plus généralement, ces recherches interrogent sur les conséquences des activités humaines, économiques et industrielles, peu respectueuses de l’environnement. On pense par exemple à la déforestation en Amazonie, à la destruction de la biodiversité partout dans le monde avec l’usage de pesticides et aux produits nocifs, aux changements climatiques induits par nos excès consuméristes, à des commerces inéquitables (quinoa en Bolivie par ex.), etc.



Certes, le confinement a permis une baisse importante du dioxyde d’azote et un retour de la faune dans les villes, dont le chant des oiseaux n’est pas le moins symbolique ! La pandémie a permis de mieux comprendre notre interdépendance entre humains, mais aussi avec tous les vivants et la planète elle-même. L’initiative One Health (une seule santé) l’avait noté dès les années 2000, promouvant une approche intégrée, systémique et unifiée de la santé publique, humaine et animale et environnementale, locale et planétaire.



Aujourd’hui, la maison brûle et les zoonoses se multiplieront. Comment prévenir ? La « peur spirituelle » dont parlait Hans Jonas reste d’actualité. Écho au « courage d’avoir peur » de Günther Anders… La justice écologique et environnementale doit rester au centre de nos préoccupations éthiques et inviter à une mise en pratique urgente et réfléchie. D’autant que l’état d’urgence sanitaire a été utilisé aussi pour déroger aux normes environnementales avec quelques 360 arrêtés préfectoraux rien qu’entre le 15 mars et le 25 avril 2020…