Justice et Equité

"L’incertitude (cf. émission du 8 septembre2020) omniprésente a rendu difficiles les nécessaires ajustements sociaux, politiques, médicaux, etc.



De nombreuses questions éthiques ont interrogé sur les ajustements à la fois individuels et collectifs. La justice assure que personne ne soit discriminée, que chaque personne soit considérée dans sa dignité là où elle vit. Tous les hôpitaux ont essayé avec des mesures théoriques ; mais on n’avait parfois pas idée des conséquences de celles-ci en raison de l’ampleur de l’incertitude (diagnostique, thérapeutique, etc.) et parce que les mesures devaient aussi être ajustées à la situation de pauvreté, de pathologie, de solitude, de risques d’inégalités… Il a fallu prendre des dispositions pour corriger, rattraper… Les étudiants étaient ainsi parmi les derniers à être pris en compte : dans une tribune des DNA, Etienne Troestler, responsable du foyer pour étudiants du FEC, décrit leur intenable situation.



Et toutes ces questions rebondissent dès lors qu’on prend en considération les pays pauvres ou chez nous, les familles pauvres, les quartiers pauvres, la situation des migrants, etc.



"