Justin Taylor, jeune virtuose du clavecin au festival de Fénétrange.

Justin Taylor est franco-américain, jeune musicien concertiste né en 1992, ses instruments sont le Clavecin,le pianoforte et le piano. C'est comme pianiste et chef dirigeant l'Orchestre de l'Opéra National de Lorraine que Justin Taylor a ouvert le 4 septembre 2020, le 42e festival de Fénétrange en Moselle dans le très beau cadre des Salines Royales de Dieuze avec un programme dominé par Mozart et Haydn. Rencontre en loge à l'issue du concert. Benoit Piatkowski président du festival nous rejoindra pour l'ultime question.