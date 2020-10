Kabao, Rendez-vous passion : des produit d'Afrique éthiques et de qualité ...

Kabao sera présente au marché d'automne des producteurs de Plappeville Samedi 17 et Dimanche 18 Octobre 2020 de 10h00 à 18h00

Tarif : 3.00 € (Pour - de 18 ans) : gratuit)

Salle polyvalente : 26, rue du Général-de-Gaulle Plappeville



Marché du terroir organisé par l'association Plappeville Loisirs avec environ 35 producteurs locaux. des artisans , des découvertes...

Infos : Association Plappeville Loisirs 06.88.15.29.12 https://www.metzmetropole.fr/a-la-une/marche-d-automne-a-plappeville-204...

Notre coup de cœur du marché des producteurs : Kabao, produits naturels et équitables d'afrique (Baobab, Jojoba etc...) contact https://m.facebook.com/KabaoLorraine/

