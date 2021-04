Kendji Girac, de son vrai nom Kendji Maillé, est un chanteur et guitariste français, né le 3 juillet 1996 à Périgueux, en Dordogne. Vainqueur de la saison 3 de The Voice : La Plus Belle Voix en 2014, il connaît le succès dès son premier titre, Color Gitano. Il a depuis publié trois albums, ainsi qu'un album live.