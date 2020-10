Kif-Kif - émission du 9 octobre 2020

Kiffe Kiffe, regards croisés sur la culture en Lorraine entre Metz et Nancy. Animé par Thierry Georges depuis Metz avec Ridouane Atif président de l'association Diwan en Lorraine en studio à Nancy et Chantal de la Touanne pour deux livres, La grâce de Thibaut de Montaigu et Papiers d'identité de Jean-Pierre Versini ainsi que Nicolas Tochet pour la reprise des concerts et le festival Les Irréels à l'Aérogare, tous deux en studio à Metz.