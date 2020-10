Kiffe-Kiffe #4

Du côté de Nancy, Nicolas Dufour sera en compagnie d'Elise Jeannelle pour un bilan de Nancy Jazz Pulsations 2020 ET Le 43e Festival du Film Italien de Villerupt débute ce soir.

En studio à Metz, Laurent Guillaume Dehlinger fait son retour pour nous faire découvrir un artiste de street art Sébastien Esboner.

et nous accueillons Richard Bance qui va plonger dans sa mémoire en lien avec NJP et nous racontera sa rencontre avec 2 monuments du Jazz : Dizzy Gillespie et Dave Brubeck.

Egalement avec nous, Bernard Niedda, animateur de Passion Opéra qui a longtemps animé à Radio Jérico une émission d'opéra.