L'accès à la culture : vecteur de vivre-ensemble

Défendre une certaine idée de la médiation culturelle

Bien que la France soit un pays où la culture est en théorie accessible à tous, il subsiste toujours des inégalités quant à son accès. Certaines difficultés économiques, sociales ou de localisation, comme en zone rurale isolée, peuvent limiter les échanges artistiques et culturels. Les associations La Source et Cultures du Cœur travaillent sur un champ social extrêmement diversifié et proposent tous types de projets artistiques, accessibles à tous. Cette mixité et vision très large de la culture permettent aux différents publics de réinvestir les lieux culturels, ces lieux ayant parfois des codes complexes et pouvant dégager quelque chose d’exclusif.



S’épanouir à travers l’art et la culture

Une des principales missions des deux associations est d’offrir aux travers de leurs activités, une notion d’épanouissement, comme l’explique Serge Saada, responsable pédagogique pour l’association Cultures du Cœur : "la pratique artistique est un vecteur d’épanouissement, de confiance en soi et de mixité sociale". Les bénéfices en sont multiples : un imaginaire qui se libère, une forme de liberté retrouvée, une incidence positive sur le vivre-ensemble, l’acceptation et le ressourcement. Collectivement, l’art et la culture sont également positifs, et amènent un travail essentiel sur l’interculturalité, la transmission, et le développement d’une capacité d’hospitalité pour la parole de l’autre. La parole est libre et ouverte, le point de vue de tous est intéressant et peut être formateur, tout en élargissant le dialogue.



"Les pratiques culturelles sont des leviers d’instruction et d’insertion très forts"

C’est ce qu’explique Serge Saada : "elles permettent aux individus de profiter du patrimoine artistique présent tout en étant un levier important d’insertion". A travers ces expérimentations artistiques et culturelles, l’individu est libre d’entreprendre, de créer, de s’exprimer et de rencontrer. Selon Doriane Mouly, responsable du mécénat de l’association La Source implantée dans plus de dix départements, "la culture aide les personnes à se sentir considérées et écoutées, l’apport est mutuel". Ce déclic lors de la rencontre avec l’art, est sans jugement et le processus créatif apporte aux personnes une expérience instructive.