L'âgisme comme réponse au 'péril gris'

Le racisme, le sexisme font l’objet de multiples études. Mais il existe une forme de discrimination dont on parle moins : l’âgisme.Quelle est son origine ? Que peut-on faire pour le combattre ?



Dans notre société, l’âgisme se retrouve à tous les niveaux, personnel comme institutionnel, et peut se manifester de plusieurs manières, avec l’utilisation d’un langage infantilisant dans les institutions soignantes par exemple ou le refus du droit d’effectuer certaines tâches. Il y a une forme de mépris, d’évitement. C'est un phénomène qui finit par impacter la dignité de ces personnes et leur espérance de vie.

Rencontre avec Valérian BOUDJEMADI, enseignant-chercheur à l'Université de Strasbourg.

https://lpc.unistra.fr/membres/enseignants-chercheurs-titulaires/boudjemadi-valerian/



" Tout le monde souhaite vivre longtemps, mais personne ne veut passer pour un vieux" Axel Oxenstiern, Grand Chancelier de Suède au 17e siècle.



Brigitte FONTAINE

Prohibition

