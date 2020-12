L'album "Best of Christmas Jazz"

1 Winter Wonderland – Ella Fitzgerald

2 The Sound of Christmas – Ramsey Lewis Trio

3 Disney Medley: When You Wish Upon a Star/ Someday My Prince Will Come – Toots

Thielemans, Kenny Werner

4 Silent Night – Dinah Washington

5 Winter Wonderland – Joe Williams

6 Rudolph the Red-Nosed Reindeer – Ella Fitzgerald, Frank Devol Orchestra

7 White chrismas jimmy smith

8 Merry Christmas Baby – Kenny Burrell, Richard Evans

9 Et une version d’un des chants classiques de la messe de minuit de l ‘abum « Light Jazz

Christmas » Il Est Ne, Le Divin Enfant -