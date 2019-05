En France, l’alcool provoque 41 000 morts par an (cancer, maladies cardiovasculaires, digestives, accident ou suicide…), soit 7% des décès chez les plus de 15 ans, la deuxième cause de décès après le tabac.

On peut donc parler de fléau, d’autant plus que nous sommes encore très nombreux à sous-évaluer la dangerosité d’une consommation d’alcool, dès 1 verre par jour. Les non-spécialistes réalisent mal le pouvoir addictogène de l’alcool. Et enfin on n’imagine pas non plus la complexité de se défaire d’une dépendance à l’alcool !

Les raisons de cette dangerosité, pourquoi et comment l’on tombe dans l’alcoolisme ou l'alcoolodépendance, comment il est possible d’en sortir, sont les quelques thèmes que nous abordons avec les invités réunis pour cette table ronde :