L'ambiance « Tropiques » à Metz !

Patron , DJ. Et animateur radio à ces heures, Max. diffuse sa bonne humeur dans toutes ses activités.

Retrouvez la prochaine soirée avec des artistes live ce samedi 25 janvier 2020 de 21h à 02h

Soirée LATIN&JAZZ avec « LADY LUCIL »accompagnée d'un sax Live et d'un DJ...

Le Tropic Paradise, 3 Rue du champé a Metz

Le duo qui vous fera retrouver énergie et bonne humeur : Voix et chant : LADY LUCIL+Sax : avec leurs thèmes de musique populaire Jazz , Latinos et Cubaine, ils vous invitent à la fête et à la danse ,Rumba, cha-cha-cha, Bossa Nova pour retrouver énergie et bonne humeur : l'un des secrets du lieu !

Toutes les idées sortie sur www.melting-actu.comhttps://www.facebook.com/Tropicparadise57/