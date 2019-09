L'ame des poêtes épisode 23

Née en 1988 de parents somaliens réfugiés au Kenya Warsan Shire arrive en Grande-Bretagne à l'âge de un an.

Elle a lu sa poésie dans divers lieux artistiques du monde entier, notamment au Royaume-Uni, en Italie, en Allemagne, en Amérique du Nord, en Afrique du Sud et au Kenya.

En 2016, Shire travaille sur sa première collection de poésie complète. Elle est rédactrice en poésie pour le magazine SPOOK et enseigne la poésie dans le monde entier…