L'anniversaire de la librairie La Machine à lire à Bordeaux, Hélène de Ligneris

Invitée : Hélène des Ligneris, propriétaire de La Machine à Lire

La librairie La Machine à Lire, située 13 rue du Parlement à Bordeaux, fête son quarantième anniversaire par différents événements tout au long de l'année

Pour plus d'information, consultez le site de la librairie La Machine à Lire

Les chroniques :

Livre : « Les sept mariages d’Edgar et Ludmilla » de Jean-Christophe Rufin aux éditions Gallimard (Par Nathalie Finan)

Flash jeune : Deux livres de Michel Serres « Petite Poucette » et « C'était mieux avant » (Par Danielle Lacoste)

Citation latine : Solum certum nihil esse certi et homine nihil miserius aut superbus / Seule certitude : rien n'est certain, et rien n'est plus misérable et plus orgueilleux que l'homme (Par Jean Renoul, professeur de latin à l'établissement St Genès La Salle, accompagné de Anna Deraigne et Irène Gajac, élèves de 3ème)

Les musiques :

Passer notre amour à la machine / Alain Souchon

I love you man / Romain and the Cowboy Surfers

Rastlose Liebe / Thomas Dolié, Olivier Godin