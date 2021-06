Elaborée d'après un protocole de prise en charge de la perte du goût et de l'odorat dans certaines patologies neurologiques, la prise en charge de l'anosmie et de l'agueusie suite à une infection au SARS COV 2 est possible par certains orthophonistes comme Nicolas Kempa dans l'Allier.

C'est une rééducation qui se déroule sur au moins trois mois à raison de plusieurs séances par semaine et des exercices quatre fois par jour.

Il est important deretrouver les senteurs avant de tomber en dépression