L'Apocalypse selon Jacqui Parkinson

L’artiste britannique Jacqui Parkinson a travaillé trois ans sur ses quatorze œuvres au grand format très immersif, avec la volonté de retracer le récit biblique du livre de l’Apocalypse. Elle nous conte la fin d’un monde, la possibilité d’une nouvelle création, et l’espérance.



Trois ans de travail et douze millions de points de couture ont été nécessaires à cette réalisation. En Grande-Bretagne, les quinze cathédrales anglicanes et catholiques qui ont accueilli l’exposition ont comptabilisé plus de 500 000 visiteurs.



En France, c’est à la cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille de Lille qui accueille Jacqui Parkinson et son parcours coloré et spirituel du 25 mai au 25 septembre 2021.



Durant quatre mois les visiteurs pourront admirer les œuvres, vivre une expérience enrichie par du contenu sonore complémentaire, et profiter de plusieurs créations scéniques originales.



Visite guidée avec Dorothée Carle-Gyselinck, de l'Assemblée évangélique de Bondues et Anne-Laure de la Roncière, déléguée au service de l'unité des chrétiens au diocèse de Lille, co-fondatrices de l'association Patrimoine Art Avenir, qui a fait venir l'exposition.