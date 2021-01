L'apprentie De Merlin de Fabien Clavel

" Tout mythe a un commencement. Voici le début de la plus célèbre quête, celle d'Arthur Pendragon ". Ana la voleuse détrousse les passants. Mais, aujourd'hui, elle s'est attaquée à plus malin qu'elle, le mystérieux voyageur est le légendaire Merlin. Et justement, l'enchanteur cherche une apprentie.Une histoire qui a passionné notre jeune lectrice, Therese, et qui vous invite a travers un extrait a vous saisir de cet ouvrage.