L'après grande guerre de 14-18 (3/3)

Le 11 novembre 1918, l'armistice de la guerre 14-18 est signé, et pourtant la guerre n'est pas terminé...

Jean-Michel Blanchot, historien, spécialiste du 1er conflit mondial retrace au micro de Jean-Paul Maigrot cette période de l'armistice et la reinsertion des soldats. 3ème et dernier volet