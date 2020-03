L'archéosite et Musée d'Aubechies-Beloeil nous présente le masque de Blicquy

En décembre 2019, le Fédération Wallonie-Bruxelles a reconnu à 7 objets le statut de Trésors du patrimoine historique et culturel de Wallonie. Laurent vous propose de découvrir chacun de ces objets ainsi que les lieux qui les conservent. On commence avec le masque de Blicquy, visible à l'Archéosite et Musée d'Aubechies-Beloeil. Au micro de Laurent Verpoorten, Justine Ducastel, chargée de communication pour l'archéosite.