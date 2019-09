L'architecte Bertrand Penneron

Bertrand Penneron est architecte, et installé en Touraine depuis 1988. Il a, à Tours, travaillé à la rénovation du Grand Hall et restauré le dôme de la basilique Saint-Martin. Son parcours professionnel atypique l'a conduit à la valorisation du patrimoine local tel que les cales de Loire, et à édifier des programmes de logements où une attention particulière est portée aux conditions de vie des résidents : maison-relais, résidence intergénérationnelle, etc. Dans cette émission, Bertrand Penneron évoque les enjeux de son métier et comment un architecte peut contribuer à la société d'aujourd'hui.