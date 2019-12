C'est la nouvelle exposition du musée de la révolution française au château de Vizille.

Une exposition ludique à partager avec la famille, des amis pour explorer grâce au toucher, aux différentes sensations, notre regard intérieur et approcher, découvrir un peu mieux le métier de la sculpture…



Cette exposition: « L’Art et la Matière galerie de sculptures à toucher »

est présentée au Musée de la Révolution française à Vizille, jusqu’au 30 mars 2020, l’entrée est gratuite, ouverture de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h fermé le mardi. Visite guidée les1er dimanche du mois à 15h