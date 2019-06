L artiste et producteur toulonnais Jean-Pierre Savelli 2-2

Au début des années 1990, c’est avec un album de quatorze chansons que Jean-Pierre Savelli rend hommage à son père, Carlo Cotti, chanteur des années 1940. Il interprète aussi le générique de la série pour enfants Wishbone (en) diffusée sur Canal Jimmy et France 2.

1991 voit naître sa maison de production Minuit 10 Productions spécialisée en jingles publicitaires, musiques d'illustrations, génériques télé...

Jean-Pierre Savelli a écrit également If You Stop pour le premier album d'Indra et Never let you go pour le second.