L'Australie et la New Zeland avec laurine MAZZOCUT

Premiere partie d'un voyage de 8 mois de 2 amies,d'australie a la nouvelle Zelande ,le coeur en bandouliere ,la fleur au sac a dos ,ouvertes a tous les possibles.

Un choix assumé de passage dans les couch(canapé)-surfing,les woofing et les back-packers ou la rencontre et l'echange avec les locaux et toutes les nationalités est le leithmotiv.

Du noel au sapin-fougere neozelandais au snorkeling de bay of island avec les dauphins d' Hector ,ce periple est une fuite porteuse de salut qui ouvre la porte de l'autre et permet de passer la porte de soi,limpide pensée de l'explorateur jean louis etienne,mise en exergue par laurine dans son blog.

http://travelforpleasure.overblog.com/

