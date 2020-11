L'auteur-compositeur-arrangeur et interprète Gérard Freling

Né à Paris Gérard FRELING, fait ses premières armes au conservatoire de Caen classe de Saxophone instrument pour lequel il obtient un prix.

Il se passionne également pour la guitare et le chant, et Intègre une grande formation "MAPS" dont Les Stars les réclament pour la partie dansante. C'est ainsi que Gérard partage la scène avec, Michel Sardou, Johnny Hallyday, Michel Polnareff, Mike Brant, et Claude françois. Grâce à Michael Jones, il rencontrera aussi Jean-Jacques Goldman qui lui donnera le virus de l'écriture et de la composition