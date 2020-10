L'auteur-compositeur-interprète Breton Olivier Rech

Chanteur à l'âme celte et au cœur marin... Olivier Rech a un parcours atypique où la Nature, la spiritualité et les valeurs humaines ont, avec la musique les premières places dans sa vie.

Un répertoire original sur la mer, la Bretagne et les marins, composé de chansons personnelles et de certains standards des répertoires de Michel Tonnerre, François Budet, Hugues Auffray, Alain Barrière et autres...