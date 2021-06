L'auteur-compositeur-interprète-harmoniciste Charles Pasi

Né à Paris, d'un père italien et d'une mère française, Charles Pasi est un auteur-compositeur, interprète et harmoniciste français qui chante en anglais.

Depuis ses débuts, il se moque des frontières et des limites. Il est l'une des révélations du Tremplin national Blues sur Seine en 2005 où il remporte deux prix : le Prix électro-acoustique et le Prix du FestiBlues international de Montréal. et .Finaliste de l’International Blues Challenge de Memphis en 2006.

“Zebra” , son dernier album, est sortie en début d'année 2021.