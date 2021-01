L'auteur-compositeur-interprète Régis Flécheau

Né à Paris, Régis FLECHEAU est un compositeur français qui compte à son catalogue plus de 200 musiques protégées par la SACEM. Son goût pour la littérature, l’écriture et la poésie le conduit tout naturellement à mettre en musique la plume des plus grands comme Paul VERLAINE, Victor HUGO, Marceline DESBORDES- VALMORE, et bien d’autres encore. Parallèlement, il compose, arrange et produit aussi pour l’image. En Juillet 2020, naît la chanson « DANS MON REVE » et c'est l’occasion de découvrir la plume de Régis qui franchit une nouvelle étape dans sa carrière artistique en tant qu’auteur cette fois.