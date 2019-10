L'auteure-compositrice-interprète Amélie Hall (1-2)

Auprès de son équipe, composée du réalisateur de renom Toby Gendron et de son arrangeur Sylvain Michel, elle a sorti un premier album éponyme en mars 2014 et un second en 2017 intitulé « Cultiver l’amour« . Ce dernier connaît un beau succès permettant à Amélie d’avoir la reconnaissance de ses pairs une nouvelle fois.

www.ameliehall.com

www.facebook.com/ameliehallmusique