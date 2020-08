L'auteure-compositrice-interprète Camille Devillers

Née et résidente parisienne. Camille Devillers débute dans le monde de la chanson chrétienne et ensuite carrière en solo sur des thèmes très personnels, abordés sous un angle poétique. Premières scènes à partir de 2003. Un premier album en 2006, un second en 2009 et en 2015, en variété acoustique, un troisième album intitulé "Comme un seul homme".