L auteure-compositrice-interprète et guitariste Aude Henneville

De souffleuse de verre à la 1e partie de "Star 80" en passant par les Rencontres d'Astaffort (présidées par Francis Cabrel) a la première saison de The Voïce,en 2012 (TF1) découvrons le parcours artistique de Aude Henneville.

En quinze ans, cette auteure-compositrice-interprète et guitariste a déjà sorti 2 EP (le 1er en 2006 et le second en 2013) et 3 albums (2015 - 2017 et 2020)