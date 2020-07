L'auteure-compositrice-interprète Séverine De Close

C’est dès fin 2015, pendant et après sa participation aux rencontres d’écriture Voix du Sud de l’association de Francis Cabrel, que Séverine De Close commence l’écriture et la composition des titres qui sortiront en 2018 sur le EP « Version Live » et en 2019 sur le mini-album 7 titres « Epiderme ».

Séverine De Close est une auteure-compositrice-interprète qui développe un riche répertoire de chansons en Français et en Alsacien qui font la part belle aux textes et aux mélodies entêtantes.

Elle nous prépare un nouvel EP Franco-Alsacien.