L'auteure, interprète et comédienne Flo Zink

Auteure, interprète et comédienne, Flo Zink s'est formée à l'écriture de chansons auprès d'Allain Leprest, Chantal Grimm, Ignatus et Claude Lemesle.

Les Veilleurs de lune est le nom de son 2ème concert-spectacle, fruit de collaborations avec différents compositeurs. Avec son énergie de comédienne, Flo Zink, nous emporte dans sa douce folie sur des mélodies pop folk, bossa, jazz... et nous fait partager son monde fantaisiste et poétique nourri de voyages, de danses, de rencontres…Une proposition de jean-Marie Garnache