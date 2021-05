L'aventure spatiale des collégiens de Marboz avec Thomas Pesquet

Depuis septembre 2020, le collège St Pierre de Marboz et 6 écoles primaires de Bresse mènent un projet pédagogique en lien avec l'ISS et la mission spatiale de Thomas Pesquet. Une liaison radio a lieu le lundi 31 mai à 15h39

Tous les élèves et leurs professeurs, quelle que soit la discipline, sont motivés et ont beaucoup appris sur l'espace !

Parmi les actions éducatives, les élèves de 6ième et les élèves de 3ième ont enregistré une série de 10 chroniques sur l'espace

lien pour le suivre en direct le lundi 31 mai 2021 à partir de 15h39

Découvrez le site internet du collège St Pierre de Marboz