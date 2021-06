L'école à l'extérieur, une nouvelle forme de culture

C’est le but d'une expérimentation menée actuellement sur le secteur de Vichy sur des classes de maternelles de Cusset, Vichy et Abrest. Une façon de renouer avec la nature tout en luttant contre deux fléaux majeures qui touchent e plus en plus de jeunes : l'obésité et la sédentarité.

Ce projet mis en place depuis deux ans est soutenu par la cellule académique recherche innovation et expérimentation.

Il permet de travailler sur le respect de l'environnement mais aussi le developpement de compétences chez les enfants comme la confiance en soi, la coopération ou l'autonomie

Nous partons aujourd'hui les sous bois du Vernet en compagnie de la classe de maternelle de l'école maternelle Lucie Aubrac de Cusset.