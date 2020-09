L'écrin du château de la Flocellière pour la 2e édition du salon du livre des Journées du Patrimoine

Après le château de la Durbelière l’an passé, c’est le cadre prestigieux du château de la Flocellière qui accueillera la deuxième édition du salon du livre des Journées du patrimoine, les 19 et 20 septembre prochain. Au programme, près de 70 auteurs venus de toute la France, avec une part belle pour la Vendée et le grand Ouest. Le salon sera placé sous la présidence d'honneur de l’écrivain Laure Hillerin, spécialiste de Marcel Proust et biographe de la Duchesse de Berry. Un salon qui arrive à point nommé après une période difficile pour les éditeurs et les auteurs.