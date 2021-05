L'église de St Hilaire en Lignieres (2/2)

Quand on pénètre dans l'église de St Hilaire-en-Lignières nous sommes entourés de St Blaise & St Vincent, patrons des agriculteurs et vignerons.



De quoi planter le décor de cette église du XIIème assez "classique" mais qui révèle tout de même quelques particularités que nous découvrons avec René Bardiot et ses compères dans "Les pierres qui parlent".