L'énergie dans tous ses états 2/2

Bien sûr , les énergies renouvelables sont abondantes ..mais souvent irré-

gulières : il nous faut donc arriver à les stocker et c'est ce que vous propose cette émission planète sciences avec Jean-Pierre Lowys , professeur émérite de l'école des mines de St-Etienne

Intro : Bien sûr , les énergies renouvelables sont abondantes , mais elles sont souvent irrégulières : il faut donc pouvoir les stocker : planète sciences nous parle de transformation et de stockage de l'énergie avec le problème du rendement de ces opérations

Désa : A chaque transformation de type d'énergie , on perd 15 à 20 pour cent de cette énergie et on ajout un cout supplementaire à cette énergie !

Alors , n'oublions jamais que la meilleure énergie est celle qu'on n'utilise pas , celle qu'on économise !