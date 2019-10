L'enfance Jeudi

- André Laude – P. 74

né en 193 et décédé dans la misère à Paris en 1995 André Laude a été chroniqueur dans de nombreux journaux et poète. Toute son œuvre poétique a été réédité en 2008.



- Frédéric Jacques Temple

La vie de cet écrivain né à Montpellier fut d’une grande richesse due à son engagement pendant la seconde guerre mondiale , son travail de journaliste, ses voyages et la prodigalité de son œuvre littéraire.

Voici, lu par Odile, «sur le sable du temps» -P.89