L'enfance Lundi

Tout au long de cette semaine nous assurons à nos auditeurs des moments de plaisir à découvrir de des poésies sur le thème de l’enfance.

Odile How Shing Koy a sélectionné deux poètes par jour qui sauront vous transmettre de vives émotions.

Aujourd’hui, Odile a choisi de vous lire deux poèmes, l’un de Gérard Le Gouic, l’autre de Lydia Padellec.

- Gérard Le Gouic, poète breton, s’est plongé dans l’enfance des années 40 et nous livre les sensations de sa jeunesse à travers ses poèmes . P. 39



- Lydia Padellec – p. 44-

Jeune poétesse associant l’écriture aux arts plastiques, a crée les éditions de la lune bleue vouées aux poètes et artistes contemporains. Elle a publié récemment un recueil de poésies «la maison morcelée».