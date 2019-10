L'enfance mercredi

- Jeanine Moulin – P. 54

Bruxelloise, née en 1912 et décédée en 1998, est entrée en poésie par la voie universitaire. Elle a publié de nombreux recueils de poésies dont le dernier fut «Musée des objets perdus» dont est extrait ce poème lu par Odile «Le cerceau»



- Tanella Boni - P. 56

Originaire de Côte d’Ivoire, Tanella Boni , professeure d’Université, est à la fois poète, romancière, nouvelliste, critique et auteur de livres d’enfants. Elle est aujourd’hui l’une des voix de femmes les plus fortes de la littérature africaine.