L'enjeu de l'Assistance Médicale à la Procréation

Pour cette première émission d'Euréka consacrée à la bioéthique, Marie-Jo Thiel, médecin et professeur d'éthique philosophique et théologique à la faculté de téhologie catholique de Strasbourg, insiste en premier lieu sur l'importance des termes : la loi parle d'Assistance médicale à la procréation(AMP) et non de Procréation médicalement assistée car les médecins peuvent accompagner la demande mais ne peuvent être des apprentis sorciers créateurs.

L'enjeu de la reconnaissance de la filiation est fondamentale et avec les perspectives ouvertes par le projet de loi c'est une autre conception de l'humanité qui s'ouvre au nom du progrès scientifique ? Est-ce bien raisonnable d'ouvrir la voie à ce qui enclenchera inévitabelement de nouveaux droits ?

La réponse est complexe.