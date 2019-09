L'ensemble Nox.3 et Linda Olah, incontournable OVNI en résidence à l'Arsenal.

Un trio qui s'étoffe au gré de ses envies musicales, tel est l'ensemble Nox.3 en résidence à l'Arsenal de Metz. Rémi Fox, Nicolas Fox et Mathieu Naulleau franchissent une nouvelle étape en s'adjoignant la voix murmurée ou criée de Linda Olah.Les artistes vidéastes Marina Smorodinova et Romain Allard sont aussi de la partie. Un son ou plus exactement des sons fusent de ce laboratoire organique en perpétuel mouvement. Rémi Fox vous en dit plus au micro de Chantal de La Touanne.