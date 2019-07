Fil rouge :

"L'essentiel est souvent invisible. On ne voit bien, qu'avec le coeur et les oreilles !"



- Remusicaliser le Monde

"Hang soon Dong", création radiophonique, poétique et musicale de Martin Ferron. Inspirée de "Hang soon Dong", la plus grande caverne du Monde;

une grotte qui ouvre la porte vers un monde prodigieux



- PEU DE GENS EN PARLENT

"Faire voir la non-voyance aux voyants par l’humoriste aveugle Robert Brochet"



- En musique

"Makusham MTL, une chanson née de la rencontre de Shauit, un musicien algonquin et de Socalled, un DJ klezmer de Montréal"



- Besoin d’ailleurs

"Griots congolais : des passeurs qui utilisent la musique, la parole et l’invisible pour allumer des feux", de notre chroniqueur congolais, Patrick Kahondwa



Martin Ferron : Textes, Animation, Musiques et Réalisation

Erika Leclerc-Marceau : Animation