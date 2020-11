"L'exil et la haine" de Martial Debriffe (re)

Né dans le Nord, il est arrivé en Alsace dans les années 90. Il y a pris racine et le désir incontrôlable d'écrire. Son premier livre paru en 1995 a rencontré le succès. Il en est maintenant à une douzaine de romans historiques et à s'intéresser au livre par l'autre bout de la chaîne : il est devenu éditeur. Aujourd'hui, il nous présente son nouveu roman historique : "L'exil et la haine", paru aux éd. City. Martial Debriffe.