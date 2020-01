L'exposition Back to Bruegel : une plongée dans la Belgique du XVIe siècle

Avec Rubens, les Frères Van Eyck et Jérome Bosch, Pierre Bruegel est sans nul doute l'un des représentants les plus illustres de l'école de peinture flamande. Mais, en plus d'être un immense artiste, il était un observateur attentif de son temps. Une corde de plus à son arc, exploitée dans l'exposition Back to Bruegel, qui propose aux spectateurs de littéralement pénétrer dans les tableau du maître flamand. Les explications de Sophie T'kindt, commissaire de l'exposition, au micro de Laurent Verpoorten.